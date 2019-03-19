القيادي الحمساوي حسن يوسف يدعو لوقت الملاحقات والاعتقالات السياسية

دعا القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" الشيخ حسن يوسف إلى وقف العنف والاعتقالات والملاحقات التي تجرى على الساحة الفلسطينية بناء على الانتماء السياسي.

جاءت دعوة الشيخ يوسف في بيان وصل لفلسطين اليوم "نسخة عنه" اليوم الثلاثاء، تعقيبا على ما يجري في القطاع، مطالبا بصيانة حق شعبنا الفلسطيني في التعبير عن رأيه بكافة السبل المشروعة في الضفة وغزة، وتوفير المناخ الإيجابي الداعم لذلك

واعتبر الشيخ يوسف أن ما يجري على الساحة الفلسطينية في مرحلة مؤسفة من التجاذب السياسي والتصعيد الداخلي، انعكست سلبا على حرية الرأي والتعبير وعلى روح العمل الوطني المشترك.

وتابع الشيخ يوسف: "نرفض استخدام العنف والقمع ضد اَي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه، ندعو إلى وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية في كافة أرجاء الوطن على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي".

وبحسب البيان فأن من الأهمية في هذه المرحلة تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية للتصدي لصفقة القرن عبر التسامي على الخلافات الداخلية.

وأكد الشيخ يوسف في بيانه على حق شعبنا الكامل في التعبير عن إرادته الوطنية عبر صناديق الاقتراع والتحركات الشعبية، والعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وتشرف عليها حكومة وحدة وطنية.

ودعا الشيخ يوسف لاعتبار الأحداث التي تشهدها السجون وتحدي أسرانا البواسل لإجراءات الاحتلال فرصة وطنية لتجاوز الخلافات، وتوحيد كافة جهودنا السياسية والميدانية خلف أقدس قضايا شعبا وهي الاسرى.

ووجه رسالته إلى قوى شعبنا وهيئاته ومؤسساته ونقاباته ومنظماته الأهلية ومن له دور مؤثر وفاعل للتحرك الفوري والعاجل لجمع الشمل والوحدة، داعيا الأئمة والوعاظ ورجال التربية والتعليم العمل على رص الصفوف لمواجهة التحديات المحدقة بنا ولقضيتنا ومقدساتنا.