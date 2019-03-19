اليوم : الإعلان عن البدء ببناء 840 وحدة استيطانية بالضفة

أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" وزير الجيش بنيامين نتنياهو امس الاثنين ، أنه سيتم اليوم الشروع في بناء نحو 840 وحدة استيطانية في حي جديد بمستوطنة "أريئيل"، وذلك ردا على عملية سلفيت أمس التي قتل بها ضابط إسرائيلي ومستوطن وأصيب عدد آخر بجراح.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها نتنياهو اليوم امس في مفترق مستوطنات "أريئيل" بالضفة والتي كانت مسرح العملية البطولية التي نفذها شاب فلسطيني أمس حيث تمكن من الانسحاب بعد سيطرته على بندقية جندي إسرائيلي.

وقال نتنياهو إن "المسلحين لن يستطيعوا اقتلاعنا عن أرضنا بل العكس"، على حد ادعائه.

وأضاف أن "قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) وغيرها من قوى الأمن تلاحق منفذ الهجوم".