الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة ومطاردة منفذ عملية سلفيت

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملات الدهم والاعتقال في مناطق عدة بالضفة.

واغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لبلدة الزاوية غرب سلفيت، تزامناً مع استمرار تحليق طيران الاستطلاع في أجواء المنطقة والبلدات المجاورة.

كما تم دهم منزل الأسيرين الشقيقين خضر وأحمد محمود شقير في بلدة الزاوية غرب ‎سلفيت.

وانتشرت قوات راجلة كبيرة من جيش الاحتلال في داخل منطقتيْ "الخانق" و"الحرايق" في قرية قراوة بني زيد شمال غرب ‎رام الله و التي تقع بالقرب من بلدة بروقين.

وطالت عمليات التفتيش بلدات دير ابو مشعل وبيت عور التحتا، وتم اعتقال الشاب جمال حبيس من منزله في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، ومحمود عبد القادر من رنتيس. واعتقلت قوة للاحتلال الشاب محمد فارس هيجر حامد من منزله في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وداهمت دوريات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس وتواجدت في شارع عمان. وجرى اعتقال عمر ابو شوشة من مخيم عسكر و معتصم عباس من بلدة قريوت قريوت جنوب نابلس.

‎واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبدالله يوسف أبو مفرح وداهمت عدة منازل في بلدة تقوع جنوب شرق ييت لحم.

كما جرى اعتقال الشاب فراس اليمني من منزله في شارع الصف بمدينة بيت لحم.

‏واعتقل الاحتلال الأسير المحرر ثائر أنيس غباش من بلدة أثناء مروره قرب حاجز "الزعيم" شرق ‎ المحتلة.

وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال الشاب عوني الرجبي من منزله في منطقة دوار المختار في المدينة.