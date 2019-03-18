طبيب يجري عملية زراعة منبه في دماغ مريض عن بعد 3 آلاف كم

أجرى جراح صيني أول عملية جراحية دماغية عن بُعد في العالم، باستخدام تقنية G5، مع تواجد المريض على بعد ثلاثة آلاف كم من الطبيب المعالج.

وقام الدكتور لينغ تشيباي، بزراعة منبه عصبي عن بُعد في دماغ المريض، مؤخراً، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وتحكّم الجراح بالمعدات الموجودة في مستشفى PLAGH ومقره بكين، من عيادة في جزيرة هاينان الجنوبية، الواقعة على بعد ثلاثة آلاف كم.

تجدر الإشارة إلى بدء استخدام G5 لأول مرة في الجراحة عن بُعد في كانون الثاني الماضي، عندما نجح طبيب صيني في إجراء عملية جراحية على كبد حيوان في جامعة "فوجيان" الطبية، على الساحل الجنوبي الشرقي للصين.

وفي منتصف آذار استُخدمت حلول شركة هواوي في أول عملية جراحية بشرية عن بُعد، شملت الكبد أيضا، باستخدام تقنية 5G في مستشفى شنجن Shenzhen، على بعد 2000 كم من مكان عمل الطبيب في بكين.