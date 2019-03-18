مصدر مقرب من بيل يكشف وجهته المقبلة

أكد مصدر مقرب من الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب لا يمانع في الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، خلال الصيف المقبل.

ووفقا لموقع "تيم توك"، قال مصدر مقرب من بيل: "الانتقال إلى بايرن ميونيخ صفقة مغرية لجميع الأطراف، وللاعب نفسه. من لا يريد اللعب لبايرن؟".

وأضاف: "ريال مدريد وبايرن ميونيخ تربطهم علاقة جيدة، وهذه الصفقة هي صفقة واقعية ويمكن أن تتم".

وعانى النجم الويلزي من تذبذب في المستوى مع الفريق الملكي مؤخرا، وسط أنباء عن عدم تأقلمه في مدريد ومع زملائه في الفريق، مما قد يدفعه للرحيل الصيف المقبل.

وانتقل بيل الذي سيبلغ 30 عاما الصيف المقبل، من توتنهام هوتسبير الإنجليزي لريال مدريد صيف 2013 في صفقة قياسية وقتها، ويخوض موسمه السادس في "سانتياغو بيرنابيو".

وحقق بيل مع ريال مدريد ألقاب عدة، أبرزها بطولةدوري أبطال أوروبا 4 مرات آخرها كان الموسم الماضي، عندما سجل بنفسه هدفين في المباراة النهائية أمام ليفربول الإنجليزي.