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الحية: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن 80 أسيراً في رامون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:33 - 18 مارس 2019
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس
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حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير ما يزيد عن 80 أسيراً في سجن رامون، الذي يشهد احتجاجات من قبل الأسرى ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال الحية في تصريح صحفي، إن ما يتعرض له الأسرى في هذه الأثناء هو مجزرة حقيقية.

وأكد على الوقوف الكامل خلف الحركة الأسيرة وما قررته من أنها لن تترك أسرى سجن رامون يواجهون مصيرهم وحدهم.

وأضاف أن حركة حماس ستمارس دورها الواجب عليها على كل الصعد السياسية وغير السياسية لنصرة الأسرى ووقف هذا التغول من الاحتلال الصهيوني بحقهم.

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