لجنة الأسرى تدعو للمشاركة في مساندة الأسرى غداً قبالة الصليب الأحمر بغزة

دعت لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الاسرى للمشاركة في الوقفة الهامة وبالتزامن مع الوقفات في جميع محافظات الضفة الغربية يوم غدٍ الثلاثاء س 11 صباحاً أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للوقوف على آخر التطورات والتصعيد الخطير بحق الأسرى في سجون الاحتلال واسنادا لهم.

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لحملة احتلالية شرسة تهدف الى النيل من عزيمتهم وإرادتهم، وهو ما أدى الى انتفاض السجون في وجه السجان الإسرائيلي، رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة في الأقسام.