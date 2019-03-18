ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

لجنة الأسرى تدعو للمشاركة في مساندة الأسرى غداً قبالة الصليب الأحمر بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:18 - 18 مارس 2019
وقفة تضامنية مع الاسرى وقفة تضامنية مع الاسرى
مشاركة

دعت لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الاسرى للمشاركة في الوقفة الهامة وبالتزامن مع الوقفات في جميع محافظات الضفة الغربية يوم غدٍ الثلاثاء س 11 صباحاً أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للوقوف على آخر التطورات والتصعيد الخطير بحق الأسرى في سجون الاحتلال واسنادا لهم.

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لحملة احتلالية شرسة تهدف الى النيل من عزيمتهم وإرادتهم، وهو ما أدى الى انتفاض السجون في وجه السجان الإسرائيلي، رفضاً لأجهزة التشويش المسرطنة في الأقسام.

متعلقات