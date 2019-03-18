تحديد موقف لويس سواريز من ديربي كتالونيا

تعرض الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، للإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن خلال مواجهة ريال بيتيس، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة أصدر بيانًا أكد فيه إصابة سواريز، وغيابه لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا من أجل العودة للمستطيل الأخضر من جديد.

وأضافت الصحيفة أن لويس سواريز لن يسافر رفقة منتخب أوروجواي، خلال فترة التوقف الدولي.

وتابعت الصحيفة أن مهاجم البلوجرانا، من المتوقع أن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة الديربي المقبلة أمام إسبانيول، والتي ستقام في 30 مارس/آذار الجاري، على ملعب الكامب نو.

واشتكى لويس سواريز من آلام، في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال بيتيس، ليقرر إرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، الدفع بفيليب كوتينيو بدلًا منه.