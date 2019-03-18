جوارديولا يتفوق على زيدان بقائمة تاريخية

حجز الإسباني جوسيب جوارديولا مقعدا بين الـ5 الكبار في تاريخ المدربين، بعدما نجح المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي، في تطوير الأداء الهجومي في عالم كرة القدم، والمساهمة في صناعة تاريخ أمجاد نادي برشلونة.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الاثنين، عن قائمتها لأفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث جاء على رأسها المدرب الهولندي رينوس ميتشيلز، كما ضمت أيضا يوهان كرويف والسير أليكس فيرجسون ضمن الخمسة الأوائل.

وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن رينوس ميتشيلز، يستحق أن يكون المدرب الأفضل في تاريخ كرة القدم، بفضل الكرة الشاملة التي كان يقدمها، على حد تعبير "فرانس فوتبول".

وقاد ميتشيلز، نادي أياكس الهولندي للتتويج بقلب دوري أبطال أوروبا، كما حصد مع المنتخب الهولندي كأس أمم أوروبا عام 1988، وفاز مع برشلونة الإسباني بلقب الدوري المحلي، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى.

وجاء في المرتبة الثانية، لقائمة "فرانس فوتبول"، الأسكتلندي فيرجسون الذي قضى أغلب مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفاز معه بـ38 لقبا، من بينها 17 لقبا في الدوري الإنجليزي، ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وحل في المركز الثالث، الإيطالي أريجو ساكي، الذي ساهم في تغيير شكل الكرة الإيطالية، وفاز مع نادي إيه سي ميلان، بلقب وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واعتمدت المجلة الفرنسية، في اختيار المدربين الذين ضمتهم القائمة، على عدة معايير، من بينها عدد البطولات التي حققها كل مدرب مع الأندية، والخطط الفنية الذي كان يتبعها، والإرث الذي خلفه للكرة العالمية، وشخصيته، والتأثير الذي أحدثته مسيرته.

وجاء الإسباني جوسيب جوارديولا والهولندي يوهان كرويف، ضمن الخمسة الأوائل في القائمة، بفضل مساهماتهما الكبيرة في تطوير الأداء الهجومي، وتاريخهما الحافل مع برشلونة.

جدير بالذكر، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، جاء في المركز 22 في قائمة "فرانس فوتبول" للمدربين الأفضل في تاريخ كرة القدم، بعدما قاد الفريق الملكي للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.