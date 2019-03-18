عودة الارباك الليلي في مخيمات العودة شرق قطاع غزة

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الشباب الثائر للمشاركة الليلة في فعاليات الإرباك الليلي، في مخيمات العودة الكبرى شرقي قطاع غزة.

وقال محمد هنية مقرر اللجنة الشبابية بالهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر: "فعاليات الإرباك ستعود إلى الميدان، بعد توقفها مؤقتاً"، مؤكداً أنها ستكون الليلة في كل مخيمات العودة شرقي القطاع.

ووجه هنية دعوته إلى الشباب الثائر للمشاركة في الفعاليات الثورية السلمية، قائلاً: "رسالتنا للعدو الإسرائيلي بأن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها".

وتجددت فعاليات "الإرباك" في 10 فبراير الماضي بعد توقفها في نوفمبر الماضي إثر تفاهمات توصلت إليها وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ يخفّف الاحتلال بموجبها حصاره على القطاع المتواصل منذ أكثر من 13 سنةً؛ من خلال توسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى غزة، وغيرها، ولكنها جمدت الأسبوع الماضي إثر تجدد المباحثات بهذا الشأن.

وتشمل فعاليات "الإرباك الليلي" إشعال الإطارات التالفة (الكوشوك)، إضافة إلى تشغيل أغانٍ ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.

وتهدف الوحدة من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود؛ لاستنزافهم وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.