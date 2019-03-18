ايزنكوت: حزب الله خطط لاحتلال الجليل بـ5 آلاف مسلح

قال غادي آيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته حديثًا، اليوم الاثنين: "إن حزب الله اللبناني خطط "لاحتلال" مناطق الجليل من خلال تسلل 5 آلاف مسلح عبر أنفاق حفرها الحزب.

وزعم آيزنكوت في مؤتمر أمني بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة رئيس الموساد السابق مئير داغان، أن جيش الاحتلال نجح في إفشال هذه الخطة بشكل كبير بعد أن دمر الأنفاق التي حفرها حزب الله لتنفيذ خطته، مشيرًا إلى أن تلك الخطة وضعها الحزب منذ 4 سنوات، وتم معرفة كافة تفاصيلها وبناءً عليها تم علاجها بتدمير الأنفاق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشار آيزنكوت، إلى أن حزب الله يمثل تهديدًا خطيرًا، وهو منظمة قوية اكتسبت خبرة ميدانية وعملية كبيرة من خلال التدخل في سوريا والعراق.