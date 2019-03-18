رفع جلسة النواب الطارئة في الأردن بعد شجار بشأن القدس

شهد البرلمان الأردني مشاجرة دفعت برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى رفع الجلسة النيابية الطارئة التي عقدت اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رفع جلسة النواب الطارئة التي عقدت لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على الأقصى، بعد مشاجرة نيابية تحت القبة.

وبحسب الوكالة، نشب الشجار بعد إحالة النائب محمد هديب الى لجنة تحقيق وإخراجه من الجلسة بسبب ما اعتبره رئيس المجلس الطراونة إساءة للموقف الأردني تجاه القدس.

وقام النائب خالد الفناطسة بتهديد النائب محمد هديب بالضرب بسبب "اساءته للموقف الاردني تجاه فلسطين" حسب الوكالة الاردنية.

ورفعت الجلسة اثر بدء شجار وتطاير زجاجات المياه تحت قبة البرلمان.

ونقلت وكالة اردنية اخرى، ان المشاجرة اندلعت بعد أن وصف النائب محمد هديب وصاية بلاده على المقدسات بأنها "تحتضر"، وبأن صفقة القرن "على وشك الإتمام"، وهذا الكلام اثار حفيظة النواب لتشكيكه بموقف الاردن تجاه المقدسات.

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، للنائب محمد هديب انت عنصري وهذا خطاب مريض بعد مداخلة له اعتبرها النواب مسيئة للأردن، ويؤكد لهديب: أعرف أنك لم تكن ترغب بعقد جلسة، ومدسوس وأن لديك عنصرية لكن ليس إلى هذا الحد، وعلى المجلس تحويلك للجنة سلوك ويجب اتخاذ قرار بحق عضوية النائب هديب.