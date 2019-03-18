نقل أسرى ريمون من قسم "1" إلى قسم "7"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الاثنين، أن إدارة سجن ريمون الإسرائيلي قامت، صباح اليوم الاثنين، بنقل جميع الأسرى القابعين في قسم رقم (1) بالسجن، الى قسم رقم (7) بعد تركيب أجهزة تشويش داخل القسم.

وقالت الهيئة، إن حالة من التوتر والاستفزاز تسود صفوف الأسرى في السجن، بعد عملية النقل وتركيب اجهزة التشويش داخل القسم 7.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال عمدت منذ مطلع العام الجاري الى تركيب اجهزة تشويش في عدة سجون كالنقب وريمون وعوفر بناء على توصيات ما تسمى "بلجنة أردان" لتضييق الخناق على المعتقلين، ما تسبب بحالة من الضغط والتوتر في صفوف الحركة الأسيرة كونها تسبب للأسرى أوجاع في الرأس وقد تتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة على المدى البعيد.