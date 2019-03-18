الجهاد وحماس : لابد من تصعيد مسيرات العودة في ظل تلكؤ الاحتلال

شددت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس اليوم الاثنين، على ضرورة تصعيد مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في ظل تلكؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

واكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي على ضرورة تصعيد مسيرات العودة في ظل تلكؤ الاحتلال من تنفيذ تفاهمات الهدوء ورفع الحصار عن قطاع غزة.

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان تلكؤ ومماطلة الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة لن يوقف مسيرات العودة.

وطالب رضوان الاحتلال بضرورة رفح الحصار عن قطاع غزة وفقا للتفاهمات التي ابرمت برعاية مصرية اممية قطرية.