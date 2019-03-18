ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجهاد وحماس : لابد من تصعيد مسيرات العودة في ظل تلكؤ الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:15 - 18 مارس 2019
أساليب مسيرات العودة ‫(42205705)‬ ‫‬.JPG أساليب مسيرات العودة ‫(42205705)‬ ‫‬.JPG
مشاركة

شددت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس اليوم الاثنين، على ضرورة تصعيد مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في ظل تلكؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

واكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي على ضرورة تصعيد مسيرات العودة في ظل تلكؤ الاحتلال من تنفيذ تفاهمات الهدوء ورفع الحصار عن قطاع غزة.

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان تلكؤ ومماطلة الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة لن يوقف مسيرات العودة.

وطالب رضوان الاحتلال بضرورة رفح الحصار عن قطاع غزة وفقا للتفاهمات التي ابرمت برعاية مصرية اممية قطرية.

 

متعلقات