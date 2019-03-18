الإعلان عن انطلاق الحراك البحري 26 غدًا

دعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني، للمشاركة الحاشدة في المسير البحري (26)، وذلك يوم الثلاثاء، الساعة 3 عصرًا، على الحدود الشمالية البحرية لقطاع غزّة.

وقالت الهيئة "إنه سيتم بعد عصر غدٍ إطلاق الحراك البحري السادس والعشرين"، مُؤكدةً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق كافة مطالبها.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل عدة أشهر، رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم وكسر الحصار عن غزة.