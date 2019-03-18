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الاحتلال يتراجع عن خبر اغتيال منفذ عملية سلفيت !!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:27 - 18 مارس 2019
عملية سلفيت4 عملية سلفيت4
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تراجعت مواقع الاحتلال "الإسرائيلية" ظهر اليوم الاثنين، عن الاخبار التي أعلنت فيها عناغتيال قوات الاحتلال منفذ عملية سلفيت بعد محاصرة منزله بعد دقائق من الإعلان عن استشهاده.

الاخبار التي تم تداولها من قبل جيش الاحتلال تأتي في اعقاب اعتقال الاحتلال لأحد أصدقاء المنفذ، إضافة الى محاولة جيش الاحتلال بث روح الهزيمة في صفوف المواطنين الذين ابتهجوا فرحاً بالعملية التي أدت الى مقتل مستوطنين واصابة آخر بجراح خطيرة .

وقالت مصادر اخرى ان الهدف قد يكون استخباراتي للوصول الى معلومات للوصول للمنفذ .

ويشار الى ان قوات الاحتلال تفشل لليوم الثاني على التوالي في التوصل لمنفذ عملية سلفيت ، حيث يفرض حصاراً مشدداً على المدينة .

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