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السلطات "الإسرائيلية" تهدم بناية من خمسة طوابق في وادي عارة

  • فلسطين اليوم
  • 12:16 - 18 مارس 2019
هدم هدم
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هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بناية سكنية، في قرية خور صقر الواقعة بين بلدتي عرعرة وعين السهلة بمنطقة وادي عارة، بالداخل المحتل، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأكد شهود عيان أن السلطات الإسرائيلية هدمت بناية سكنة تضم 5 وحدات سكنية، ومنزلا قيد الإنشاء، وشردت قاطنيها في العراء.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص، وهي ذاتها التي تضع العراقيل أمام ذلك، في حين تلاحق المزارعين وأراضيهم، وتواصل سياسة هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتشريد بكثافة، خاصة في منطقة النقب.

 

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