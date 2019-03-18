ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. تقارير
  3. عرض الخبر

على مشارف العام الثاني لمسيرات العودة

"بالحجر والمقلاع والكوشوك والورق".. يواجه المتظاهرون "الرصاص المتفجر"

  • فلسطين اليوم - غزة - خـاص
  • 12:03 - 18 مارس 2019
Untitled-1 Untitled-1
مشاركة

بالحجر والمُقلاع وإشعال الإطارات المطاطية، عادت مسيرات العودة الكبرى إلى نهج الفلسطينيين الأول ولانتفاضاتهم المباركة على مدار سنوات الصراع والنضال ضد المحتل "الإسرائيلي"، بأساليب بدائية متعددة، متسلحين بإرادتهم وعزيمتهم لكسر الحصار المفروض عليهم.

فمنذ بدء مسيرات العودة الكبرى التي شارفت على العام الثاني، وبدأت في 30 مارس 2018، تنوعت أساليب المقاومة الفلسطينية لآلة الحرب "الإسرائيلية"، والرصاص المتفجر الذي يُفتت العظام.

وتنوعت أماكن ومواقيت مسيرات العودة، ففيوم الجمعة تكون على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في مناطق خمس حددتها اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة، فيما تنظم مسيرات بحرية نحو البحر في وسط كل أسبوع.

أما الارباك الليلي فكان له أثر كبير على حياة المستوطنين، الذين اضطروا للهروب بسبب ارباك الشبان الليلي لهم فحرمتهم النوم في الليل، بإشعال الإطارات المطاطية، وإصدار الأصوات المزعجة عبر مكبرات الصوت العالية، وتفجير الألعاب النارية.

الحجر والمقلاع

لم يكن أمام المتظاهرين سوى استخدام الحجر لمواجهة جيبات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية، فيما ابتدعوا وسائل عدة لاستخدام المقلاع، والتي كان الفلسطينيون يستخدموها في انتفاضة الحجارة الأولى، فكانت وسيلتهم في مواجهة الاحتلال، إلا أنه رغم بدائيتها فإن جنود الاحتلال يطلقون النار بشكل كبير على رماة الحجارة والمقلاع.

أساليب مسيرات العودة ‫(42205714)‬ ‫‬
أساليب مسيرات العودة ‫(42205704)‬ ‫‬.JPG
أساليب مسيرات العودة ‫(42205715)‬ ‫‬.JPG
 

اشعال الإطارات المطاطية

على طريقة الانتفاضة الأولى والثانية، أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية، والتي عرفت باسم "جمعة الكوشوك"، حيث أدت لآثار سلبية خطيرة، من بينها تصاعد غازات كيميائية شديدة السموم مثل، أكاسيد الكلورايد والنيتروجين والكربون ومواد الدايوكسين المسرطنة، بالإضافة أنها تؤثر على الكائنات غير الحية مثل التربة الزراعية والمياه الجوفية، وهو ما سبب قلقاً كبيراً لإسرائيل لم تستطع ايقافه".

أساليب مسيرات العودة ‫(42205703)‬ ‫‬.JPG
 

طائرات ورقية وبلالين حرارية

لجأ الشبان فلسطينيون لإطلاق الطائرات الورقية الحارقة، باتجاه الأراضي المحتلة، والتي تملكها "إسرائيليون" تسببت باحتراق مساحات واسعة من الأراضي والحقول الزراعية والمحميات الطبيعية.

وقد أزعجت هذه الطائرات دولة الاحتلال بسبب ما يتكبده المستوطنون من خسائر وصلت لأكثر من 17 ألف دونماً احترقت بشكل كامل بسبب هذه الطائرات، والتي عجزت عن مواجهتها بشكل كامل.

أساليب مسيرات العودة ‫(42205699)‬ ‫‬.JPG

أساليب مسيرات العودة ‫(42205698)‬ ‫‬.JPG


 

وحدة الارباك الليلي

تبدأ وحدات الارباك الليلي عملها خلال ساعات الليل الكالحة، حيث تتحول الحدود الشرقية للقطاع لأشبه ما يكون لساحة حرب، بين مجموعة شبان يتسلحون بإراداتهم وبعض الأدوات اليدوية التي اختاروا أن يدافعوا فيها عن أرضهم وعرضهم، فيشعلون الإطارات المطاطية، ويصدرون الأصوات المزعجة عبر مكبرات الصوت العالية، وسط محاولات لقص السلك، ليعلنوا للاحتلال أن "وحدة الارباك الليلي" لن تسمح لجيش الاحتلال أن يهنأ ليل نهار.

تتجمع في "وحدة الإرباك الليلي" كل الأدوات والوسائل، ترعب الاحتلال ليلاً ولا تجعله يهنأ في نومه، وتحوله ليله لنهار بنار الإطارات والقنابل الضوئية وكافة الوسائل التي يستخدمها، وقد نجحت في هروب المئات من المستوطنين من منازلهم، وتشكيل حالة غضب من قبل المستوطنين ضد مسؤوليهم.

وحدة الارباك الليلي.JPG
أساليب مسيرات العودة ‫(42205723)‬ ‫‬.JPG
أساليب مسيرات العودة ‫(42205722)‬ ‫‬.JPG
أساليب مسيرات العودة ‫(42205721)‬ ‫‬.JPG
أساليب مسيرات العودة ‫(42205720)‬ ‫‬.JPG
 

المسير البحري

مع استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية، قررت اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار توسيع مجال المسيرات، فأطلقت المسير البحري، الذي ينطلق باتجاه الحدود البحرية شمال قطاع غزة، حيث يستهدفها الاحتلال ويحاول منعها وإفشالها بإطلاق النار عليهم وإصابة واعتقال العشرات منهم.

المسيري البحري.JPG
المسير البحري.JPG
 

ابتكارات للحماية

ويبتكر الفلسطينيون وسائل عدة على الحدود الشرقية لقطاع غزة لتفادي الغاز المسيل للدموع، ومواجهة الرصاص الذي يطلقه جنود الاحتلال، فيستخدمون وسائل حماية بدائية كاستخدام البصل كمامة للحماية من استنشاق الغاز.

أساليب مسيرات العودة ‫(42205716)‬ ‫‬.JPGابتكارات لتفادي الغاز
ابتكاارات

 

 

 

 

 

متعلقات