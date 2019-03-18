انتخاب كحيل نقيبا لاتحاد المقاولين في غزة

انتخب المهندس أسامة جبر كحيل، رئيسا لاتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، في الانتخابات التي جرت أمس لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الأولى (2019 - 2021)، حسب القرار لقانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن مقاولي الانشاءات الفلسطيني.

وتنافس على منصب رئاسة مجلس إدارة اتحاد المقاولين إلى جانب كحيل، كل من، المهندس علاء الأعرج، والمهندس أيمن جمعة، في حين جرت عملية فرز الأصوات، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، والمرشحين ومندوبي المرشحين وشخصيات اعتبارية تمثل المؤسسات المختلفة والمستشار القانوني والإعلامي للاتحاد.

وحصل كحيل على 143 صوتا، فيما الأعرج 73 صوتا، ثم جمعة 64 صوتا، حيث بلغت نسبة التصويت 98%.

كما فاز في عضوية مجلس إدارة اتحاد المقاولين، عبد الحكيم إسماعيل بـ158 صوتا، وعبد الناصر أبو عودة 141 صوتا، وهاشم سكيك 127 صوتا، وسعدي سلامة 123 صوتا، وجهاد الفرا 118 صوتا، وهاني القاعود 118 صوتا.

وفي السياق، قال كحيل إن العمل في الفترة المقبلة سيرتكز على استرداد حقوق المقاولين في قطاع غزة، وحل مشاكلهم مع الجهات كافة، سواء مع السلطة الفلسطينية أو الجهات المختصة في غزة أو البنوك وشركات التأمين.

وأكد كحيل أن اختيارات المقاولين في هذه الانتخابات، كان مبنيا على أساس مهني، موضحا أنه لم يسمح للفصائل بالتدخل فيها.

يشار الى ان اتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي يضم مئات شركات المقاولات والانشاءات المختلفة التخصصات يعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني ومن أكبر المؤسسات المشغلة للأيدي العامة.