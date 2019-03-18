استنفار سياسي "إسرائيلي" تحسباً ليوم الاثنين الأسود

تستعد المنظومة السياسية الإسرائيلية بما في ذلك المنظمات الرسمية الحكومية والخاصة ليوم غدٍ المتعارف عليه إسرائيلياً بـ"الاثنين الأسود" وهو عبارة عن أسبوع من النقاشات التي سيتبنى فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات مناهضة لـ"إسرائيل".

ووفقاً لموقع "معاريف"، فإن المنظمات السياسية الإسرائيلية تستعد لتنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية داخل وخارج قاعة النقاشات التابعة لمجلس الأمن.

هذا، وستتضمن النقاشات إدانة "إسرائيل" في استخدام القومة المفرطة ضد المتظاهرين الغزيين الذين خرجوا للتظاهر في إطار مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وتشير التقارير بأنه لا يوجد أي مبرر أمام الجيش لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، الأمر الذي يستدعي رفع قائمة بأسماء الجنود الذين أفرطوا في إطلاق النيران صوب المتظاهرين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي ذات الإطار، يعتزم سفير أمريكا في ألمانيا، ريتشرد غرنل، المشاركة في فعاليات الاحتجاجات الإسرائيلية، حيث سيشارك في مظاهرة ضد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتزامن مع بدء النقاشات في المجلس.