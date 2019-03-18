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توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:00 - 18 مارس 2019
ارشيفية ارشيفية
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توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود، صباح اليوم الاثنين، خارج السياج الزائل شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأنّ 6 جرافات عسكرية من نوع D9  توغلت خارج بوابة موقع النصب التذكاري العسكري شمال القطاع، ويقوم بأعمال حفر وتجريف في أراضي المزارعين.

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