توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال غزة

توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود، صباح اليوم الاثنين، خارج السياج الزائل شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأنّ 6 جرافات عسكرية من نوع D9 توغلت خارج بوابة موقع النصب التذكاري العسكري شمال القطاع، ويقوم بأعمال حفر وتجريف في أراضي المزارعين.