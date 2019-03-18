توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال غزة

توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود، صباح اليوم الاثنين، خارج السياج الزائل شمال قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأنّ 6 جرافات عسكرية من نوع D9 توغلت خارج بوابة موقع النصب التذكاري العسكري شمال القطاع، ويقوم بأعمال حفر وتجريف في أراضي المزارعين.
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