الاحتلال "الإسرائيلي" يفجر محلات تجارية وسط الضفة

فجر الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، محال تجارية، وداهم منازل فلسطينية، بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية، بحثا عن منفذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن يهودي على الأقل.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت بلدتي “بديا والزاوية”، شمال غربي مدينة سلفيت، وفجرت أبواب محلات تجارية وفتشتها.

وأضاف الشهود أن القوات اقتحمت منازل عدد من المواطنين وخلفت خرابا في محتوياتها قبل انسحابها.

وذكروا أن القوات تبحث عن شاب من بلدة “الزاوية” تتهمه بتنفيذ عملية “سلفيت” أمس.

وعقب هجوم نفذه فلسطيني أمس فرض الجيش الإسرائيلي حصارا على عدد من بلدات محافظة سلفيت.

والأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطنا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخران أحدهما في حالة حرجة جدا، والآخر خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي “أرئيل” و”جيتاي”، وسط الضفة.

كما ذكرت أن فلسطينيين اثنين، نفذا العملية قرب مستوطنة “أرئيل”، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة “جيتاي”، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه يجري عمليات مطاردة للعثور على منفذي العملية.