وزارة الصحة : أكثر من 10 في المئة من الجرحى باتوا معاقين في غزة

فلسطين اليوم – رام الله

قال وزير الصحة امس ان عشرة في المئة من جرحى الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة باتوا معاقين.

واوضح: «لدينا 5450 جريحا ستخلف ما لا يقل عن عشرة في المئة منها (جروحهم) اعاقات دائمة ستحتاج الى علاج واعادة تأهيل، اضافة الى الآثار النفسية المترتبة على ذلك». واضاف: «تم تحويل 450 جريحا لتلقي العلاج في الخارج، فيما تخطط الوزارة الى تحويل عدد اقل يصل الى 300 لتلقي العلاج في الدول العربية والاجنبية».

واوضح ان وزارة الصحة تلقت طلبات من 50 دولة تريد استقبال جرحى، الا انه قال ان الأولوية لعلاج الجرحى في مستشفيات قطاع غزة. واشار الى أن الجرحى احيلوا على مستشفيات في مصر والاردن والسعودية وليبيا والمغرب وبلجيكا و «نحن نختار المكان الأنسب للجرحى حسب تخصصات الدولة».

وترفض وزارة الصحة الفلسطينية تحويل اي من الجرحى في غزة الى المستشفيات الاسرائيلية، وقال: «الجلاد يجلد ضحيته يقتل ضحيته، ثم يحاول منحها بعض الحياة، هذا موقف لا حياء فيه». واضاف: «اقولها بكل صراحة، لن نقبل ولن نسمح لهذا المعتدي الغاشم ان يجمل صورته على حساب جرحنا وعلى حساب مرضانا، ولن نسمح بتحويل اي جريح الى اسرائيل، ولن نسمح بعلاج اي جريح فلسطيني بالمستشفيات الاسرائيلية». واوضح ان الوزارة تتعرض بسبب هذا الموقف الى ضغوط عديدة من الاسرائيليين ومن مؤسسات دولية و «نقول اننا لن نحرم جرحانا ومرضانا من العلاج المميز والممتاز في اي مكان في العالم».