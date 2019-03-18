إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في الصدر قرب "ملكة" شرق غزة

أصيب شاب فلسطيني، صباح الاثنين، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع "ملكة" شرقي مدينة غزة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن الشاب أصيب برصاصة في صدره، مشيرة إلى أن جراحه وصفت بين المتوسطة والخطيرة، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود، صباح اليوم الاثنين، خارج السياج الزائل شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأنّ 6 جرافات عسكرية من نوع D9 توغلت خارج بوابة موقع النصب التذكاري العسكري شمال القطاع، ويقوم بأعمال حفر وتجريف في أراضي المزارعين.