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أصيب بجراح خطيرة

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في الصدر قرب "ملكة" شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:25 - 18 مارس 2019
ارشيفية ارشيفية
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أصيب شاب فلسطيني، صباح الاثنين، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع "ملكة" شرقي مدينة غزة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن الشاب أصيب برصاصة في صدره، مشيرة إلى أن جراحه وصفت بين المتوسطة والخطيرة، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بشكل محدود، صباح اليوم الاثنين، خارج السياج الزائل شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأنّ 6 جرافات عسكرية من نوع D9  توغلت خارج بوابة موقع النصب التذكاري العسكري شمال القطاع، ويقوم بأعمال حفر وتجريف في أراضي المزارعين.

ويتعمد جيش الاحتلال فتح نيران أسلحته الرشاشة على الشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمي شرق قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الألاف.

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