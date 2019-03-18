جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات وتفتيش واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ليلة أمس وفجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغريية شملت محافظات نابلس وجنين ورام الله وسلفيت وغيرها من المناطق.

وحسب ما اعلنه جيش الاحتلال فقد تركز البحث عن منفذ عملية مستوطنة "ارائيل" امس .

وحسب المعلومات الاولية المتوفرة فقد اعتقل جيش الاحتلال 8 شبان 4 منهم من مدينة جنين.

كما اعتقل جيش الاحتلال والد ووالدة وشقيق الشاب عمر ابو ليلى من بلدة الزاوية والذي يتهمه الاحتلال بالوقوف خلف عملية "أرائيل"

وشن جيش الاحتلال عمليات اقتحام وتفتيش للمنازل في قرى وبلدات سلفيت في حين تم فرض حصار على قرى برقين والزاوية واقام جيش الاحتلال وحدة بحث مشتركة بالتعاون مع الشاباك لمواصلة البحث والتقصي عن منفذ العملية.