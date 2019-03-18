أجواء ربيعية حتى نهاية الأسبوع

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاثنين يكون صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، وفي تكون الاجواء صافية وباردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .