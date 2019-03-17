قائمة بأفضل وأرخص هواتف 2019... هذا ما تبحث عنه!

إن كنت تبحث عن أفضل وأرخض الهواتف في 2019، فلا تبحث كثيرا، فهذه قائمة وضعها خبراء لمساعدتك على ذلك.

استعان موقع " أنتيتي" المختص بتقييم قدرات الأجهزة الإلكترونية بعدد من الخبراء وضعوا قائمة جديدة بالهواتف التي تتمتع بأداء ممتاز وأسعار مقبولة.

صنف الخبراء الهواتف حسب أسعارها إلى أربع فئات رئيسية.

الفئة الأولى وهي الهواتف التي يبلغ ثمنها 150 دولارا فيما أقل، وجاء في هذه القائمة هاتف "Redmi Note 7" (ريدمي نوت 7) وصنفه الخبراء كواحد من أفضل هواتف 2019، وكذلك هاتف "Lenovo K5" (لينوفو كاي 5)، وهاتف "Note 8" (نوت 8) من شركة "Meizu".

وفي الفئة الثانية جاءت الهواتف التي تراوحت أسعارها بين 150 و300 دولار، جاء في مقدمتها هاتف "Meizu V8" (ميزو في 8)، ثم هاتف "Xiaomi Mi 6X" (شاومي إم آي 6 أكس)، وتلاهما هاتف "Lenovo Z5s" (لينوفو زد 5 إس).

وجاء في الفئة الثالثة الهواتف التي تراوح أسعارها بين 300 و450 دولارا، وعلى رأسها جاء هاتف "Xiaomi Mi 8" (شاومي إم آي 8).

ثم هاتف "Xiaomi Mi 9" (شاومي إم آي 9)، وفي الأخير جاء هاتف "Meizu 16 th" (ميزو 16).

أما الفئة الرابعة والأخيرة تضم الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 540 و600 دولار.

وشملت هاتف "Xiaomi Black Shark" (شاومي بلاك شارك)، و "Meizu 16th Plus" (ميزو 16 بلاس) وجهاز "Black Shark Helo" (بلاك شارك هيلو) الجديد.