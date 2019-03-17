ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. اقتصاد
  3. عرض الخبر

مصر تستهلك أكثر من 3 ملايين طن من السكر سنويا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:44 - 17 مارس 2019
تعبيرية تعبيرية
مشاركة

كشفت وزارة التموين المصرية عن الكمية الكبيرة من مادة السكر التي يستهلكها المصريون سنويا.

وقالت وزارة التموين إن المصريين يستهلكون ما بين 3.2 و3.3 مليون طن من السكر سنويا.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر تنتج نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب في العام.

وصرح وزير التموين علي المصيلحي خلال احتفال بتوسعة شركة الدلتا للسكر في كفر الشيخ شمالي مصر، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف وزارة التموين بتطوير شركات السكر في البلاد من أجل معالجة الفجوة القائمة بين الإنتاج والاستهلاك، بحسبما أفاد بيان للوزارة.

وأفاد المصيلحي بأن مصر من أكثر الدول استهلاكا للسكر، مضيفا أن مصنعا جديدا للسكر في محافظة الشرقية بدأ الإنتاج بطاقة أولية تبلغ 200 ألف طن سنويا، وسينشأ مصنع آخر.

متعلقات