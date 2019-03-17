السعودية تخفّض صادراتها النفطية خلال مارس وأبريل

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن صادرات المملكة من النفط ستقل عن 7 ملايين برميل خلال شهري مارس وأبريل للعام 2019.

وقال الفالح في تصريح صحفي عقب اجتماعات دول "أوبك +" في باكو، إن "صادرات المملكة في شهر أبريل ستقل بنحو 100 ألف برميل يوميا عن مستوى شهر مارس".

وأضاف، أن "هناك زيادة في مخزونات النفط رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا".

وشدد وزير النفط السعودي، على أن نسبة الامتثال لاتفاق "أوبك+" في شهر مارس الجاري، ستبلغ "أكثر من 100 بالمئة"، مشيرا إلى أن إنتاج النفط السعودي لن يستمر "لأجل غير مسمى" في تعويض إمدادات منتجين آخرين.

وحث الفالح منظمة "أوبك" وحلفاءها على مواصلة السير في طريق الامتثال بخفض إنتاج النفط، الذي تم الاتفاق عليها مؤخرا، حين ينتهي سريان الاتفاق العالمي الحالي لخفض الإمدادات على الأقل.