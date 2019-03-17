تحديثات الطقس حتى نهاية الأسبوع

يكون طقس فلسطين غدا الاثنين غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية غلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الاربعاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.