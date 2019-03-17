شطب ترشح متطرف إسرائيلي وتسمح لآخر وتقبل استئناف "الموحدة والتجمع"

قررت محكمة الاحتلال العليا، مساء اليوم الأحد، شطب اليميني المتطرف ميخائيل بن آري، مرشح حزب "العظمة اليهودية" اليميني، ومنعه من الترشح للانتخابات، ولكنها سمحت في الوقت ذاته للمستوطن المتطرف إيتمار بن جيفير من حزب "العظمة اليهودية" ايضا بالانتخابات.

وشنت أحزاب يمينية هجوما حادا على المحكمة بعد قرارها ضد بن آري، خاصةً وأن المحكمة سمحت لتحالف "الموحدة" و"التجمع العربي" بالترشح بعد قرار لجنة الانتخابات بشطبها من القوائم، معتبرين ذلك بأنه "قرار ضد اليمين، وتشجيع للإرهابيين" بالإشارة للتحالف العربي.

وقررت المحكمة إلغاء قرار لجنة الانتخابات شطب تحالف الموحدة والتجمع، كما ألغت قرار شطب عوفر كسيف من قائمة الجبهة العربية من الترشح للانتخابات.

وقبلت المحكمة بالاستئناف المقدم من الموحدة والتجمع وسمحت للكتلة بالترشح للانتخابات، وكذلك استئناف كسيف، ورفضت استئناف بن آري وأيدت شطبه.