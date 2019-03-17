إصابة 3 مواطنين في اعتداء للمستوطنين بنابلس

صعد المستوطنون، مساء اليوم الأحد، اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في محيط مدينة نابلس، واصابوا ثلاثة مواطنين بجروح وصفت بانها متوسطة.

واصيب ثلاثة من موظفي شركة توزيع كهرباء الشمال بجروح مختلفة، جراء اعتداء المستوطنين على مركبتهم شمال غرب المدينة هذه الليلة (الاحد/الاثنين).

وأفادت الشركة في بيان لها أن ثلاثة من موظفيها أصيبوا بعد اعتداء المستوطنين على مركبة تابعة للشركة بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون" ورشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة، خلال تأديتهم لعملهم في منطقة نادي المدينة.

وأوضحت الشركة أن إصابة الموظفين الثلاثة وصفت بالمتوسطة، فيما تحطمت سيارة الشركة.

والمصابون هم: نشأت دويكات، وسامر أبو الحيات، ورائد الثلث، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج .

واحتشد عشرات المستوطنين بالقرب من مفترق "يتسهار" ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، كما هاجموا عددا من المنازل القريبة ورشقوها بالحجارة.

وكان مستوطنون شنوا نهار اليوم الاحد سلسلة اعتداءات في عدة مناطق جنوب مدينة نابلس، في اعقاب عملية الطعن واطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة "ارئيل".

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين انتشروا على طول طريق مستوطنة "يتسهار" وعند حاجز حوارة جنوب نابلس، ورشقوا المركبات الفلسطينية بالحجارة.

كما هاجم العشرات من مستوطني مستوطنة "يتسهار" منازل المواطنين عند الأطراف الشرقية لبلدة عصيرة القبلية، ورشقوها بالحجارة.

وتصدى أهالي البلدة للمستوطنين، واشتبكوا معهم، وتدخلت قوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة المعدنية وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع حالات اختناق في صفوف الاهالي.





