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بعد تدخل الفصائل الفلسطينية

الشرطة بغزة تفرج عن الصحفيين المحتجزين لديها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:03 - 17 مارس 2019
شرطة غزة ‫ شرطة غزة ‫
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أكدت فصائل المقاومة أنها تدخلت لدى الشرطة الفلسطينية في غزة، بالتنسيق مع مسؤول العلاقات الوطنية لحركة حماس، بهدف إطلاق سراح المحتجزين طرفها من الصحفيين.

و أوضحت الفصائل في بيان لها مساء الأحد بأنه استجابة لذلك فقد قامت الشرطة مشكورة بإطلاق سراحهم جميعاً.

و أكدت الفصائل في بيانها على احترامها وتقديرها لمهنة الصحافة وقدسيتها ورسالتها الوطنية الكبيرة وأنها تحظى باحترام الجميع.

و دعا البيان كافة العاملين في مجال الصحافة والإعلام باحترام القانون والإلتزام بالمصلحة الوطنية العليا وعدم المشاركة في تأجيج الأمور، وتحري الأمانة والدقة والموضوعية في نقل الأخبار والأحداث.

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