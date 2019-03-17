الشرطة بغزة تفرج عن الصحفيين المحتجزين لديها

أكدت فصائل المقاومة أنها تدخلت لدى الشرطة الفلسطينية في غزة، بالتنسيق مع مسؤول العلاقات الوطنية لحركة حماس، بهدف إطلاق سراح المحتجزين طرفها من الصحفيين.

و أوضحت الفصائل في بيان لها مساء الأحد بأنه استجابة لذلك فقد قامت الشرطة مشكورة بإطلاق سراحهم جميعاً.

و أكدت الفصائل في بيانها على احترامها وتقديرها لمهنة الصحافة وقدسيتها ورسالتها الوطنية الكبيرة وأنها تحظى باحترام الجميع.

و دعا البيان كافة العاملين في مجال الصحافة والإعلام باحترام القانون والإلتزام بالمصلحة الوطنية العليا وعدم المشاركة في تأجيج الأمور، وتحري الأمانة والدقة والموضوعية في نقل الأخبار والأحداث.