فصل الربيع يبدأ الأربعاء

قال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والراصد الجوي داوود الطروة ان فصل الربيع سيبدأ فلكيا في فلسطين وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية في تمام الساعة 12:58 دقيقة من فجر يوم الخميس، حيث ستكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء السماوي، الذي يقسم الكرة السماوية إلى نصفين شمالي وجنوبي.

وفي هذا اليوم ينتهي فصل الشتاء الذي يكون قد أستمر لمدة 88 يوم و23 ساعة و35 دقيقة ويبدأ فصل الربيع ويستمر حتى الساعة 05:54 دقيقة من مساء يوم 21 حزيران/يونيو أي لمدة 92 يوم و 17 ساعة و56 دقيقة.

وأضاف الطروة أن الشمس تشرق يوم الاعتدال الربيعي في مدينة القدس في تمام الساعة 05:44 صباحا من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 05:50 مساء في زاوية الغرب تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة11 ساعة و 53 دقيقة و20 ثانية، وتكون مدة النهار 12 ساعة و6 دقائق و40ثواني.

و بعد الاعتدال الربيعي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الشمال، وفي هذه الحالة يطول النهار ويقصر الليل، كما تغيب الشمس عن القطب الجنوبي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الشمالي ويستمر النهار لمدة ستة شهور.

وسيلاحظ سكان فلسطين أن الفجر أصبح مبكرا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة ومن خلال مراقبة مساء الشمس في السماء كل يوم سيلاحظ انه تغير باتجاه الشمال وان الشمس أصبحت تشرق من الشمال الشرقي وهذا ناتج عن حركة في مدارها حول الشمس مما بتسبب في اختلاف نقاط الشروق والغروب.

وختم الطروة أن فصل الربيع يعتبر من أجمل فصول السنة على الإطلاق، حيث يسود الدفء التدريجي في الجو وتنبت الأزهار والأعشاب الخضراء فتزرع السعادة والراحة والتفاؤل في النفس، ولا يكون الدفء والطقس الجميل في هذا الجو فقط بل في السماء أيضا، حيث تشرق كوكبات سماوية جميلة وتظهر كواكب سيارة جميلة أيضا، وما على الراصد سوى أن يخصص جزءا من وقته للسماء وسيرى أنها جميلة جدا وفيها ما يفرح النفس فتعشقها وتتمنى لقاءها من جديد وفي كل لحظة.