إصابات خلال مداهمة الاحتلال لقرى سلفيت

أصيب مواطنان، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي الزاوية وكفر الديك غربي بلدة سلفيت.

ووفق المصادر المحلية، فقد اقتحم ما يقارب 20 جيب عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة وقاموا بإطلاق نار وقنابل الغاز على المواطنين.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين بطريقة بشعة ووحشية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وفي بلدة بروقين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين زكريا محمود عبد المجيد سمارة، وعبد الحفيظ شفيق عبد الله، في حين أصيب مواطن بقنبلة صوتية في بلدة كفر الديك غرب المحافظة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على محافظة سلفيت، بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين.