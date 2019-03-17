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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب وغرب نابلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:14 - 17 مارس 2019
ارشيفية ارشيفية
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هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين جنوب وغرب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، بأن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق نابلس قلقيلية، ونابلس طولكرم، ما أدى لإلحاق أضرار بعدد منها.

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