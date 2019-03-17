تفاصيل عملية سلفيت البطولية

‏كشفت التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال حول العملية الفدائية التي وقعت في سلفيت اليوم الأحد أنه كان هناك أربعة جنود عند المفترق، حيث جاء منفذ العملية نحو واحد منهم بسكين واستولى على سلاحه.

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فقد كان من ضمن الجنود الأربعة قائد القوة الذي فتح النار باتجاه المنفذ مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

و كشفت المصادر بأن الجيش "الإسرائيلي" يحقق في السبب الذي منع الاثنين الآخرين من إطلاق النار على المنفذ.

و كشفت التحقيقات الأولية أن المنفذ طعن الرقيب أول غال كايدان والذي لقي مصرعه في العملية، واستولى على سلاحه وأطلق النار على جندي آخر ، و من ثم قام قائد القوة بإطلاق النار على المنفذ وأصابه بكتفه، و رغم ذلك تابع وأطلق النار وأصاب شخصًا آخر كان موجودًا في المنطقة، ثم استولى على سيارة وأطلق النار على الجنود وأصاب أحدهم. ولم يرد الجنود بإطلاق النار فانسحب المنفذ من المكان.

و قتل جنديان "إسرائيليان" فيما أصيب ستة آخرين بينهم حالة خطيرة، اليوم الأحد، في عمليتي إطلاق نار وطعن قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت في الضفة المحتلة.

ووفقاً للناطق باسم جيش الاحتلال، فإن عمليتي إطلاق نار وطعن قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت أسفرتا عن مقتل جندي وإصابة ستة آخرين بينهم حالة خطيرة.

وحسب الناطق فإن منفذ العملية انسحب من المكان، فيما تركزت عمليات إطلاق النار قرب مستوطنات "أرئيل" و"جيتي أفيخاي" و"بركان".