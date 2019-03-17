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قوات الاحتلال تداهم منزلاً يُعتقد أنه لمنفذ عملية سلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 19:09 - 17 مارس 2019
اقتحام اقتحام
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اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد بلدة الزاوية في محافظة سلفيت، و قامت بمداهمة منزل الشاب عمر امين يوسف ابو ليلى - 19 عاما.

و وفقاً لوسائل اعلام عبرية، فإن قوات الاحتلال تتهم أبو ليلى بتنفيذ عملية سلفيت.

قتل جنديان "إسرائيليان" فيما أصيب ستة آخرين بينهم حالة خطيرة، اليوم الأحد، في عمليتي إطلاق نار وطعن قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت في الضفة المحتلة.

ووفقاً للناطق باسم جيش الاحتلال، فإن عمليتي إطلاق نار وطعن قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت أسفرتا عن مقتل جندي وإصابة ستة آخرين بينهم حالة خطيرة.

وحسب الناطق فإن منفذ العملية انسحب من المكان، فيما تركزت عمليات إطلاق النار قرب مستوطنات "أرئيل" و"جيتي أفيخاي" و"بركان".

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