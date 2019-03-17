اندلاع حريق كبير في مستوطنة "مرحافيم" بفعل بالونات حارقة

فاد موقع "حدشوت 24" العبري، مساء الأحد، عن اندلاع حريق كبير في المجلس الإقليمي "مرحافيم" بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت القناة 13 العبرية، سقوط شعلة من بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة على المجلس الاقليمي "شعر هنيغف".
06:00 - 15 مارس 2019
22:22 - 09 مارس 2019
09:19 - 15 مارس 2019
21:48 - 10 مارس 2019
10:03 - 10 مارس 2019
08:58 - 07 مارس 2019
09:33 - 10 مارس 2019
22:26 - 09 مارس 2019
17:56 - 15 مارس 2019
23:57 - 09 مارس 2019
08:31 - 12 مارس 2019
08:47 - 10 مارس 2019
08:55 - 11 مارس 2019
08:12 - 05 مارس 2019
12:48 - 15 مارس 2019
10:57 - 15 مارس 2019
11:33 - 11 مارس 2019
12:30 - 10 مارس 2019
12:44 - 09 مارس 2019
16:32 - 07 مارس 2019
14:15 - 05 مارس 2019
20:17 - 08 مارس 2019
13:04 - 12 مارس 2019
13:20 - 13 مارس 2019
12:30 - 14 مارس 2019
13:59 - 07 مارس 2019
13:51 - 15 مارس 2019
11:55 - 09 مارس 2019
13:05 - 07 مارس 2019
18:05 - 08 مارس 2019
21:50 - 11 مارس 2019
11:19 - 10 مارس 2019
06:15 - 15 مارس 2019
09:25 - 09 مارس 2019
19:05 - 12 مارس 2019
19:33 - 12 مارس 2019
11:17 - 05 مارس 2019
11:45 - 12 مارس 2019
19:15 - 15 مارس 2019
18:04 - 04 مارس 2019
11:02 - 05 مارس 2019
05:38 - 15 مارس 2019
10:12 - 11 مارس 2019
23:46 - 06 مارس 2019
11:18 - 10 مارس 2019