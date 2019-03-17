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اندلاع حريق كبير في مستوطنة "مرحافيم" بفعل بالونات حارقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:54 - 17 مارس 2019
حريق حريق
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فاد موقع "حدشوت 24" العبري، مساء الأحد، عن اندلاع حريق كبير في المجلس الإقليمي "مرحافيم" بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وفي موضوع ذي صلة، أفادت القناة 13 العبرية، سقوط شعلة من بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة على المجلس الاقليمي "شعر هنيغف".

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