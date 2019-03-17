اندلاع حريق كبير في مستوطنة "مرحافيم" بفعل بالونات حارقة

فاد موقع "حدشوت 24" العبري، مساء الأحد، عن اندلاع حريق كبير في المجلس الإقليمي "مرحافيم" بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وفي موضوع ذي صلة، أفادت القناة 13 العبرية، سقوط شعلة من بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة على المجلس الاقليمي "شعر هنيغف".