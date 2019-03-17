آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

نشرت وزارة الداخلية في غزة مساء اليوم، كشف المسافرين غدًا الإثنين عبر معبر رفح البري.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الحافلات المراد سفرها، الحافلتان الثامنة والتاسعة كشف (3/12)، وحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى حتى الرقم (79) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمتابعة الكشف اضغط هنا