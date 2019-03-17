ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:41 - 17 مارس 2019
معبر رفح معبر رفح
مشاركة

نشرت وزارة الداخلية في غزة مساء اليوم، كشف المسافرين غدًا الإثنين عبر معبر رفح البري.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن الحافلات المراد سفرها، الحافلتان الثامنة والتاسعة كشف (3/12)، وحافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى حتى الرقم (79) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمتابعة الكشف اضغط هنا

متعلقات