الاحتلال يكشف هوية الجندي القتيل في عملية سلفيت

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن هوية الجندي القتيل بعملية سلفيت على يد شاب فلسطيني بعد أن طعنه وخطف سلاحه على مفترق مستوطنة "ارئيل" ما بين سلفيت وجنوب نابلس.

ووفقا للناطق باسم جيش الاحتلال، فإن الجندي هو غال كيدمان (19 عاما) من عناصر كتيبة المدفعية 334، ويقطن في مدينة بئر السبع، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار، الى أن الجندي تم ترقيته لرتبة رقيب بعد مقتله.

ونوه الناطق باسم جيش الاحتلال، إلى أن جنديا آخرا أصيب بجروح بالغة في الهجوم ذاته ولا زال يتلقى العلاج.

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