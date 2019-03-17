تصرف "نبيل" من غوارديولا بعد الفوز "المشكوك به"

في لفتة نبيلة من مدرب المدير الفني لمانشستر سيتي، اعتذر جوسيب غوارديولا عن انتصاره على سوانزي سيتي الذي جاء بفضل الأخطاء التحكيمية، في كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء السبت.

واستطاع مانشستر سيتي قلب تأخره بنتيجة 0-2 أمام سوانزي، إلى انتصار بنتيجة 3-2، في مباراة درامية بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وساهم في فوز مانشستر سيتي غياب تقنية الفيديو (الفار) خلال المباراة، حيث حصل الفريق على ركلة جزاء مشكوك في صحتها، ثم سجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هدف الفوز، فيما كشفت الإعادة التلفزيونية أنه كان في موقف تسلل.

وقال غوارديولا بعد اللقاء: "أنا آسف. لا أحب الفوز في المباريات عندما تكون القرارات خاطئة. الأمر ليس بالسهل".

وأضاف: "إذا كانت ركلة الجزاء غير صحيحة والهدف تسلل أنا آسف. يجب عليكم سؤال الاتحاد لماذا لم تكن هناك تقنية فيديو (فار) هنا".

وكان اتحاد الكرة الإنجليزي اتخذ قرارا غريبا، عندما رفض تطبيق تقنية (الفار) في مباراة سيتي وسوانزي على ملعب الأخير، رغم استخدامها في مباريات البطولة الأخرى التي أقيمت في اليوم ذاته.

وقال متحدث باسم نادي سوانزي: "نحن لا نعرف أي شيء حول أسباب عدم استخدام (الفار) هنا، وقرار استخدامه في ملاعب أندية الدرجة الممتازة فقط. يبدو الأمر غريبا خاصة أنه لدينا جميع التكنولوجيا المطلوبة لتفعيل التقنية".

وتأهل مانشستر سيتي بهذا الانتصار لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، برفقة فريقي واتفورد وولفرهامبتون، بانتظار الطرف الرابع الذي ستحدده مواجهة ميلوول وبرايتون، الأحد.