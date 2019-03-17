بضغط "إسرائيلي".. ألمانيا تطرد ناشطة فلسطينية

ألغت السلطات الألمانية مؤتمراً كان من المزمع عقده في العاصمة برلين لمناصرة الحقوق الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن السلطات الألمانية استجابت لطلب الاحتلال الإسرائيلي بمنع عقد مؤتمر مناصر للحقوق الفلسطينية في العاصمة برلين، وإلغاء تأشيرة سبق أن منحتها لناشطة الفلسطينية "رسمية عودة".

وحسب الصحيفة، فإن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ ألمانيا أن عودة شاركت في هجوم بالقدس عام 1969 قتل فيه إسرائيليان، وتم اعتقالها وإدانتها والحكم عليها بالسجن مدى الحياة، قبل إطلاق سراحها عام 1979، في صفقة تبادل أسرى.

وكانت عودة ستشارك في مؤتمر لمنظمة "صامدون"، المؤيدة للحقوق الفلسطينية، حيث تقول "إسرائيل" إن أعضاء في "صامدون"، ناشطون أيضاً في "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ورفض العقوبات عليها (BDS)".