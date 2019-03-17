عملية_ سلفيت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

فرضت عملية سلفيت البطولية في الضفة المحتلة، اليوم الأحد، نفسها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت أماكن بارزة فيها، ووصلت لترند عالي تحديداً على موقع "تويتر" الشهير.

فهذه العملية التي خلفت قتيلين "إسرائيليين و6 جرحى، جاءت في وقت حساس، تؤكد تصحيح المسار وأن البوصلة تتجه فقط نحو "إسرائيل"، فألهبت وأبهجت صدور الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، مع استمرار العدوان والانتهاكات بحقهم وبحق مقدساتهم.

وفي تفاصيل العملية، كانت البهجة أكثر لدى المغردين، فتحدثوا عن تفاصيلها البطولية، فوصلت العملية لترند عالي باسم "عمليه_سلفيت".

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تابعت الهاشتاغ حيث كتب محمد عبد العزيز من غزة :" أسرع رد على إغلاق الاحتلال باب الرحمة من جديد .. حفظ الله المنفذ ".

فيما كتب صابر العيان:" شابٌ أعزل، جرده الاحتلال وسلطة التنسيق من سلاحه، لكنهم لم يجردوه من إيمانه وثباته وجهاده، يحمل سكينًا، ويطعن جندي مسلح، ويأخذ سلاحه، ثم يطلق النار على الجنود الآخرين فيقتل منهم اثنين ويصيب أخرين وينسحب من المكان. قصة قصيرة عنوانها | الفلسطيني الذي لا يُهزم".

شابٌ أعزل، جرده الاحتلال وسلطة التنسيق من سلاحه، لكنهم لم يجردوه من إيمانه وثباته وجهاده، يحمل سكينًا، ويطعن جندي مسلح، ويأخذ سلاحه، ثم يطلق النار على الجنود الآخرين فيقتل منهم اثنين ويصيب أخرين وينسحب من المكان.



قصة قصيرة عنوانها | الفلسطيني الذي لا يُهزم #عملية_سلفيت — Saber M. Eleyan ???? (@saberalian) ١٧ مارس ٢٠١٩

أسرع رد على إغلاق الاحتلال باب الرحمة من جديد ..

حفظ الله المنفذ .. ♥️#عملية_سلفيت — محمد عبد العزيز-غزة (@Mohammed_102006) ١٧ مارس ٢٠١٩