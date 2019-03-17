فصائل المقاومة :سلاح المقاومة خط احمر وندعم التظاهر السلمي بعيداً عن الفوضى

أكدت فصائل المقاومة بغزة اليوم الاحد، على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها بين أبناء الشعب الواحد، ورفع العقوبات الظالمة التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة .

وجددت الفصائل تأكيدها على ان سلاح المقاومة خط أحمر ومهمته التصدي للعدو ومخططاته.

الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لها لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية ، رفصت استغلال الأزمة المعيشية من أجل تحقيق اهداف حزبية ضيقة.

وشددت الفصائل على حق التظاهر السلمي بعيداً عن التخريب والفوضى ، مؤكدةً انها سنتابع عبر لجنة حكومية معالجة كافة القضايا الحياتية.

ودعت الفصائلالسلطة لرفع العقوبات المفروضة وإعادة صرف مخصصات أسر الشهداء والمصابين.