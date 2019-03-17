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فصائل المقاومة :سلاح المقاومة خط احمر وندعم التظاهر السلمي بعيداً عن الفوضى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:45 - 17 مارس 2019
مسيرات رفضاً لمشروع القرار الأمريكي الذي يدين االمقاومة في الأمم المتحدة ‫(42861065)‬ ‫‬ مسيرات رفضاً لمشروع القرار الأمريكي الذي يدين االمقاومة في الأمم المتحدة ‫(42861065)‬ ‫‬
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أكدت فصائل المقاومة بغزة اليوم الاحد، على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها بين أبناء الشعب الواحد، ورفع العقوبات الظالمة التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة .

وجددت الفصائل تأكيدها على ان سلاح المقاومة خط أحمر ومهمته التصدي للعدو ومخططاته.

الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ لها لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية ، رفصت استغلال الأزمة المعيشية من أجل تحقيق اهداف حزبية ضيقة.

وشددت الفصائل على حق التظاهر السلمي بعيداً عن التخريب والفوضى ، مؤكدةً انها سنتابع عبر لجنة حكومية معالجة كافة القضايا الحياتية.

ودعت الفصائلالسلطة لرفع العقوبات المفروضة وإعادة صرف مخصصات أسر الشهداء والمصابين.

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