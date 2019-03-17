الاحتلال يقتحم قرية بروقين ويشن حملة تفتيش واسعة في منازل المواطنين

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية بروقين غرب مدينة سلفيت، وتقوم بتفتيش المنازل من بيت لبيت وسط محاصرة القرية، ونصب حواجز عسكرية على مداخلها ووسط القرية، بحثاً عن منفذ عملية سلفيت البطولية صباح اليوم الأحد.

وقال رئيس البلدية بشير سلمان ل" فلسطين اليوم" أن قوات كبيرة من الجيش الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية والجرافات العسكرية اقتحمت القرية من الجهة الشمالية وتقوم الآن بتفتيش المناطق هناك من بيت إلى بيت.

وبحسب سلمان، فإن قوات الاحتلال حاصرت البلدة بالكامل، وقامت بنصب حاجز وسط القرية بالقرب من مدرسة البنات الأساسية، وعلى مدخل القرية من جهة قرية كفر الديك، إلى جانب الجيبات العسكرية التي تجوب القرية.

وكان شاب فلسطيني تمكن صباح اليوم من خطف سيارة وسلاح أحد المستوطنين بالقرب من مفترق مستوطنة أرائيل بسلفيت، وقام بإطلاق النار على موقف حافلات لنقل المستوطنين على بعد أمتار، ثم لاذ بالفرار بالقرب من مستوطنة بركان المقامة على أراضي المواطنين في قرية بروقين.

وتقول مصادر أمنية عبرية أن الشاب تمكن من الفرار إلى القرية، وأن عمليات البحث تستهدف اعتقاله والسيطرة عليه، بحسب المصادر الأمنية فقد صدرت التعليمات الأمنية بمزيد من التعزيزات الأمنية إلى القرية لاعتقال المنفذ.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة منافذ محافظة سلفيت، وشددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين هناك.







