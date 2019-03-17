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البرازيل تدرس إمكانية فتح مكتب دبلوماسي لها بالقدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:24 - 17 مارس 2019
سفارة البرازيل سفارة البرازيل
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ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، إن البرازيل تدرس إمكانية فتح مكتب تمثيل دبلوماسي في القدس تابع لسفارتها في تل أبيب.

ووفقا للصحيفة، فإن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يبحث إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطة في الوقت الحالي، خاصة أن بلاده تواجه صعوبات في نقل السفارة إلى القدس بسبب الضغوطات التي يتعرض لها داخليا وخارجيا.

وبحسب الصحيفة، فإن المكتب سيكون ممثلا رسميا للحكومة البرازيلية وسيهتم بالقضايا الاقتصادية والتجارية.

ومن المتوقع أن يزور بولسونارو تل أبيب نهاية الشهر الجاري، وأن يلتقي بنيامين نتنياهو الذي يتأمل بأن يفي الرئيس البرازيلي بوعده بنقل السفارة قبل الانتخابات.

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