بينهم شقيقان.. 6 اسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ستة أسرى من الضفة والداخل وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير وليد عبد الرسول عبد القادر مسالمة (44 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

ومن الداخل، الأسير محمد حسين حمد عبد الحميد (37 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود عاطف محمد عبد الحليم (37 عامًا) المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الأسيران الشقيقان صلاح أسعد فهمي أبو صلاح (29 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا وفهمي أسعد فهمي أبو صلاح (32 عامًا) المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقلان منذ عام 2008، وأمضيا 11 عامًا في السجون.

والأسير غسان سعيد فهمي أبو صلاح المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.