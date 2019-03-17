اعتقالات ومداهمات بالضفة تطال عدد من المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة شبان من مدن وقرى الضفة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 10 مواطنين، قال إنهم مطلوبون لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبّانٍ من مخيم بلاطة خلال مرورهم على حاجز حوارة جنوب نابلس، فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز حوارة، واعاقت دخول المركبات إلى المدينة منذ ساعات مساء امس.

واقتحمت قوة للاحتلال بلدتي عمورية واللبن الشرقية جنوب نابلس وصادرت تسجيلات المراقبة من عدة محال فيها.

كما اعتقلت الفتى محمد علي غنيم (17 عاما) بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر أسيد سليم الخولي وخلفت بداخله خراباً في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، كما جرى اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.