إغلاق مخبر وإتلاف مشروبات فاسدة في المحافظة الوسطى

أغلقت مباحث التموين في المحافظة الوسطى، بالمشاركة في اللجنة الغذائية المشتركة في مخيم النصيرات بقطاع غزة، مخبزًا لعدم توفر الشروط الصحية اللازم، بالإضافة إلى إتلاف مشروبات غازية منتهية الصلاحية من إحدى المحلات التجارية في المحافظة.

وقالت مباحث تموين الوسطى: بعد تلقي معلومة تفيد بعرض احد المحلات التجارية لمشروبات غازية منتهية الصلاحية في المغازي تم الخروج في جولة مسائية برفقة حماية المستهلك إلى المحل وتم ضبط وإتلاف تلك المشروبات.

كما حررت مباحث التموين محاضر ضبط لكميات من اللحوم المجمدة التي يتم بيعها خارج الثلاجات.

وفي سياق آخر، ضبطت مباحث تموين الوسطى عددًا من تجار اللحوم المجمدة أثناء عملية غش، وتدليس على المواطنين من خلال تفريك جناح الدجاج المجمد وبيعه على انه صدر دجاج طازج، منفذةً الإجراءات اللازمة بحقهم.